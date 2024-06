Copa do Mundo Feminina de 2027 será no Brasil: saiba o que isso representa

No último mês, foi anunciado, em um evento realizado pela Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que a próxima Copa do Mundo Feminina, de 2027, será sediada no Brasil. Com 119 votos na eleição promovida no 74° Congresso da FIFA, o Brasil saiu na frente, ultrapassando a quantidade de votos da candidatura tripla formada por Alemanha, Bélgica e Holanda, o que representa muito para o país e para o futebol.

Essa é a primeira vez que o campeonato na modalidade feminina será sediado na América do Sul e, consequentemente, a primeira vez no país. O Brasil já organizou a Copa do Mundo masculina nos anos de 1950 e 2014, assim já possui experiência com o evento, que será disputado em dez cidades, com 32 países participando. Por ser anfitriã, a Seleção Brasileira já tem vaga garantida para a disputa.

A vitória do Brasil para sediar a Copa representa muito para o país, especialmente neste momento em que a visibilidade das mulheres no futebol tem notório crescimento. Além disso, os impactos como investimento em esporte e o retorno econômico com a presença de turistas serão de grande importância para os brasileiros.

Impacto na economia brasileira

Para se ter uma ideia do impacto que a Copa do Mundo Feminina tem nos países onde ela é sediada, na edição de 2023, que aconteceu na Austrália, a economia teve um impacto de cerca de AUS$ 1,32 bilhão (que seriam 4,5 bilhões em reais) para o país, segundo informação divulgada pela Associação de Futebol da Austrália.

O torneio, que reúne diversos povos do mundo todo, também desperta o interesse da população local e incentiva o turismo nos pontos onde ocorrem os jogos. Assim como aconteceu na Copa do Mundo Masculina de 2014, em que o comércio foi movimentado com a presença de turistas que vieram acompanhar as partidas e aproveitavam para conhecer o país.

Preparação do Brasil

Para fazer bonito nos jogos, as brasileiras precisam estar preparadas fisicamente para conseguir jogar em equipe da melhor forma possível. Essa preparação já acontece desde agora, antes mesmo da convocação, com treinamentos físicos, alimentação balanceada com suplementos como whey protein, creatina e vitaminas repondo o que o corpo precisa para ter o melhor condicionamento e mais chances de chegar até a final.

Mas, além do preparo das atletas, o Brasil também precisa se preparar para receber os times e a torcida dos outros países. Isso começa com investimentos no âmbito esportivo para melhores estruturas como estádios e centros de treinamento, dando mais visibilidade e apoio a esse esporte, que é marca registrada no país.

Créditos: iStock/ :AfricaImages