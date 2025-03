Copa do Brasil é passado e Serpente quer ‘aprimorar o bote” para Série D

Cascavel - A eliminação do FC Cascavel na Copa do Brasil diante da Aparecidense-GO deixou a sensação de que o time poderia ter chegado mais longe no torneio. Depois de um bom primeiro tempo, a Serpente Aurinegra viu o adversário melhorar na segunda etapa e marcar o gol da classificação nos acréscimos, no último minuto de jogo.

O técnico Tcheco avaliou o desempenho da equipe e lamentou a eliminação. “Tenho que destacar a luta dos atletas, a disposição que não faltou. É frustrante o resultado, levar o gol no finalzinho. O primeiro tempo foi bem elaborado pela nossa equipe, tivemos pelo menos três oportunidades reais de gol. Era um grande objetivo nosso chegar a próxima fase, não só para o torcedor, mas também para o clube que merecia essa condição financeira [premiação de R$ 2,3 milhões]”, comentou.

Filme repetido

A história do jogo contra a Aparecidense foi bastante parecida com a partida contra o Petrolina-PE, em 2024, pela primeira fase da Copa do Brasil. No duelo contra os pernambucanos, a Serpente perdia por 2 a 0, mas reagiu e buscou o empate durante o segundo tempo. Entretanto, nos acréscimos levou o gol que selou a eliminação do clube.

Nas outras duas participações, em 2021 e 2022, o FC Cascavel caiu na segunda fase, para Avaí (2 a 0) e Tocantinópolis (2 a 0), respectivamente. Assim, o sonho de alcançar a terceira fase de forma inédita segue sendo um dos objetivos do clube.