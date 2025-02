Contra o líder, Cascavel tenta o ‘ponto que falta’

Cascavel - Ainda dependendo das próprias pernas para garantir uma vaga na próxima fase, o FC Cascavel tem um duelo importante na noite desta quarta-feira (12). A partir das 20h, o time enfrenta Athletico, líder do campeonato, na Ligga Arena com o objetivo de voltar a somar pontos após duas derrotas consecutivas. Até mesmo um empate pode garantir a classificação, desde que o Andraus sofra uma derrota no jogo contra o Londrina.

Na teoria, o time estará descansado após a derrota para o Operário, no sábado. Afinal, o time seguiu direto para Curitiba e realizou dois treinamentos. O setor defensivo é o que deve ter as maiores alterações para a partida. O zagueiro Miguel Alcantara foi expulso aos 50 minutos do segundo tempo e Thiago Lopes teve uma mal-estar no gramado e pode ser poupado por precaução médica.