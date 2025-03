Com a energia da Copel, Gui Sirtoli acelera na Turismo Nacional

Mais uma temporada da categoria dos carros mais vendidos do país está por se iniciar. A Turismo Nacional terá 36 carros no grid, premiação especial e oito etapas ao longo do ano para definir os campeões. O paranaense Gui Sírtoli estará a bordo do GM Ônix da GS Sports e as expectativas para obter bons resultados estão altas.

“Tivemos um trabalho de desenvolvimento grande no ano passado, com vitória e vários pódios. Agora, a equipe está maior, com mais carros, e estou me dedicando muito para que os resultados venham.

Energia para buscar o pódio não vai faltar. Gui Sírtoli terá o patrocínio da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, através da Lei de Incentivo ao Esporte.