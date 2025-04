Champions tem tarde de definições

Mais dois semifinalistas da Champions League serão conhecidos nesta quarta-feira, a partir das 16 horas. O duelo que mais chama a atenção é entre Real Madrid e Arsenal , no Santiago Bernabéu. Os atuais campeões da competição jogam em casa e precisam reverter o placar do jogo de ida. 3 a 0, para os ingleses. O time de Mikel Arteta precisa apenas de um empate para avançar, mas se classifica mesmo se perder por dois gols.

No outro duelo, a Internazionale joga em casa e com a vantagem do empate contra o Bayern de Munique. O time comandado por Simone Inzaghi terá os desfalques de Dumfries e Carboni, enquanto os alemães seguem com o departamento médico lotado com Neuer, Musiala, Upamecano e Davies, entre outros.