Cascavel empata sem gols com o Novo Hamburgo

A Serpente Aurinegra enfrentou o Novo Hamburgo, na tarde deste domingo, para mais de 1,4 mil torcedores. A partida ocorreu no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para ambas as equipes, mas o Cascavel sendo mais ofensivo do que o visitante.

No segundo tempo a Serpente foi ainda mais imponente, tendo mais ataques e criando mais jogadas do que o Novo Hamburgo, mas não conseguindo chegar ao gol.

A última jogada foi um escanteio cobrado pelo Cascavel que quase levou a Serpente Aurinegra ao gol, mas a zaga do adversário desviou a bola que na sequência bateu na trave e se afastou.

O lance polêmico levantou revolta dos jogadores do Cascavel que solicitavam pênalti, mas o juiz não viu desta forma.

Fim de jogo, empate em partida sem gols. O próximo desafio do Cascavel é no próximo domingo (09) fora de casa. A serpente vai enfrentar o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense vai acontecer às 16h.

Resultados da rodada

Avenida 1 x 1 Barra

Hercílio Luz 1 x 1 Brasil de Pelotas

Cianorte 1 x 1 Concórdia

Cascavel 0 x 0 Novo Hamburgo

