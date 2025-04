Campo Largo recebe a 1ª etapa do Circuito Paranaense de Skate 2025 neste fim de semana

A competição tem papel estratégico no fortalecimento do skate no estado e na revelação de novos talentos para o cenário nacional.

Com entrada gratuita, a competição é aberta ao público e promete atrair não apenas praticantes e entusiastas do skate, mas também famílias e moradores da região.

Campo Largo - Nos dias 26 e 27 de abril, a cidade de Campo Largo será o epicentro do skate paranaense com a realização da 1ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate 2025 . O evento acontece na Pista de Skate do Parque Newton Puppi e deve reunir cerca de 150 atletas de diversas faixas etárias e níveis de experiência, marcando o início oficial do calendário estadual da modalidade.

Para o presidente da Federação de Skate do Paraná, Diego Reis, a estrutura da pista é um dos grandes destaques da etapa: “A pista de skate do Parque Newton Puppi, em Campo Largo, é, sem dúvida, uma das melhores do estado. Ela foi construída com um padrão de qualidade que atende até exigências em nível internacional, mas o mais impressionante é que, mesmo com toda essa excelência, ela continua extremamente inclusiva”, disse.

As transições e os obstáculos foram pensados para acolher desde quem está dando as primeiras manobras até os atletas mais experientes, criando um ambiente perfeito para o aprendizado, evolução e preparação técnica. É uma pista que conversa com todos os níveis do skate — do iniciante ao profissional.

A realização da etapa reforça o compromisso da Federação de Skate do Paraná com o crescimento sustentável do esporte, valorizando a inclusão social, a formação de novos atletas e o fortalecimento da cultura urbana como ferramenta de transformação.

SERVIÇO

1ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate 2025

📍 Pista de Skate do Parque Newton Puppi – Campo Largo (PR)

📅 26 e 27 de abril de 2025

🎟 Entrada gratuita

👟 Categorias: Mirim, Iniciante, Amador e Master (Masculino e Feminino)

Crédito: Divulgação/Assessoria