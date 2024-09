Bom de Bola: Fase Final da Competição 2024 em Arapongas

Começa nesta sexta-feira (13), em Arapongas, a fase final da edição 2024 do Paraná Bom de Bola, competição exclusiva de futebol de campo realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte. Participam desde atletas de base até masters (50 anos ou mais), incluindo também equipes femininas. Esta fase será disputada em dois momentos: de 13 a 15 e, na sequência, de 27 a 29 de setembro.

Mais de 1,3 mil participantes, entre atletas e comissão técnica, estarão competindo nas categorias 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-20 masculino e 50+ master. As partidas serão realizadas em seis espaços esportivos de Arapongas: no Campo de Aricanduva, no Campo da Secretaria de Esportes, nos três campos do Centro Social Urbano (CSU) e no Estádio dos Passarinhos. As equipes jogam no primeiro fim de semana e depois retornam no segundo para os jogos finais da etapa.

“Teremos grandes jogos em lugares como o Estádio dos Passarinhos, que é um cartão postal de Arapongas”, diz o coordenador da competição, Marcelo Neves, da Secretaria do Esporte. Ao todo, 60 equipes de 42 municípios paranaenses participarão desta fase, que encerra o calendário do Paraná Bom de Bola em 2024. Neste ano, a competição atraiu desde as primeiras fases mais de 10 mil participantes, de 208 municípios paranaenses, com 381 equipes, no total.

Os documentos oficiais – boletim, programação, resultados, classificação final e notas estão disponíveis no site da Secretaria do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, disponível no Google Play e na Apple Store.

Fonte: AEN