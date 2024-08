Base: Serpente se Prepara para a Sequência da Temporada

As categorias de base do Futebol Clube Cascavel continuam a todo vapor em 2024. Após uma primeira metade de temporada marcada por boas campanhas, o clube se prepara para enfrentar desafios importantes tanto no segundo semestre quanto no próximo ano.

Com o terceiro lugar no Campeonato Paranaense Sub-20, a equipe garantiu vaga na Copa Sul deste ano e na Copinha de 2025. Sob o comando do técnico César Bueno, o time buscará repetir o sucesso alcançado no estadual. A estreia na Copa Sul Sub-20 será no dia 7 de setembro, às 15h, contra o Criciúma. O local da partida ainda será definido.

O Sub-15 da Serpente Aurinegra também brilhou no Campeonato Estadual, assegurando uma vaga na Copa Sul. Enquanto aguarda a definição da tabela, o técnico Fábio Rosa já prepara seus atletas para o próximo desafio: o Campeonato Paranaense Sub-16. A estreia está marcada para o próximo sábado, às 10h, contra o Operário, com o local a ser confirmado.

Fonte: Assessoria FC Cascavel