Velocidade na Terra do Paraná prossegue em Telêmaco Borba

A Velocidade na Terra do Paraná terá prosseguimento neste sábado e domingo no Autódromo Municipal de Telêmaco Borba. Serão disputadas a 2ª etapa do Paranaense de Velocidade na Terra e a 3ª do Paranaense de Kartcross. Estão programadas provas nas categorias Kartcross Original CBA, Kartcross Força Livre, Old Fusca, Old Chev, Marcas, Turismo, Autocross e 1.600. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

No Paranaense de Kartcross, com duas etapas já disputadas, Douglas Luís Rodrigues lidera a categoria Original CBA, com 56 pontos, com uma vantagem de apenas dois pontos para o vice-líder Maiko Reis de Gregório. Na categoria Força Livre, Rodrigo Fernando Meirelles está na primeira colocação, com 58 pontos, 10 à frente de Leonardo Maia, vice-líder.

Já no Paranaense de Velocidade na Terra os líderes são Emanuel Pauzer na categoria Old Fusca Velocidade Carburado; Jefferson Leopondo Pontes, na Old fusca Velocidade Injetado; Rudimar Antônio Mahle, na 1.600 Tração Traseira; Marciano de Paula, na 1.600 Tração Dianteira; Eduardo César da Silva, na Turismo Injetado; Sandro Stenzowski, na Turismo Carburado; e Jean Carlo Gans na categoria Marcas.

Classificação do Paranaense

de Kartcross após 2 etapas

Categoria Original CBA

Pos. Piloto Pontos

1º) Douglas Luís Rodrigues 56

2º) Maiko Reis de Gregório 54

3º) Marcel Moura Machado 47

4º) Marcello Cezar de Mello 39

5º) Ebano Pimenta Novo 36

6º) Pedro H. Diniz de Moraes 34

7º) Kelvyn Kauan de Souza 33

8º) Felipe Anunciação 30

9º) Jean Carlo Zamora dos Santos 23

10º) Jeiel da Silva 18

11º) Luiz Henrique Camargo 16

12º) Carlos Henrique dos Santos 12

13º) Paulo de Souza 11

14º) Silvio Alberto de Gegório 1

15º) Taymo Flak 0

16º) Gustavo Vianna 0

Categoria Força Livre

1º) Rodrigo Fernando Meirelles 58

2º) Leonardo Maia 48

3º) Augusto Gering 31

4º) Gustavo Gering 29

4º) Felipe de Nadai 29

5º) Carlos de Codes Crespo 24

5º) Luiz Santos Camargo 24

6º) Carlos Antônio dos Santos 2