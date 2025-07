Ricardo Alvarez quer arrancar para título da categoria Elite em Cascavel

Cascavel e Paraná - Depois de uma sexta-feira (11) de muito trabalho, quando fez o quinto melhor tempo da categoria Elite no primeiro treino e 10º no segundo, o paulista Ricardo Alvarez está otimista para a 5ª etapa da Copa Truck, que será disputada neste sábado e domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Com 68 pontos, ele divide a sétima colocação na classificação do campeonato com Hugo Cibien.

O otimismo de Ricardo Alvarez leva em consideração sua performance na etapa cascavelense do ano passado, quando liderou a disputa da categoria Elite até dois minutos do fim da prova, quando levou um toque e caiu para a quarta colocação. “A etapa de Cascavel é sempre especial. Sempre andamos bem. Nesta temporada estamos enfrentando dificuldades com a eletrônica. No segundo treino desta sexta-feira tivemos que reduzir a potência para diminuir a emissão de fumaça. Mas acreditamos que teremos um bom acerto para o treino classificatório. A meta é ir ao Top Qualifying e estar entre os oito primeiros do grid de largada. Com, o grid invertido para a corrida 2, acreditamos na regularidade do Mercedes-Benz para estarmos no pódio, preferencialmente com a vitória”, frisa Ricardo Alvarez.

Ligação com Cascavel

Ricardo Alvarez tem boa ligação com Cascavel. Ele tem como patrocinador máster a Transdesk e quer que a prova deste fim de semana seja marcada pela virada em relação a disputa pelo título. “Um bom resultado em Cascavel poderá marcar a arrancada em busca pelo título”, acentua Ricardo, que no ano passado foi sexto colocado na classificação do campeonato e está em seu quarto ano na Copa Truck.

Ricardo Alvarez é oriundo das categorias de Turismo, tendo se destacado na Stock Paulista, onde foi campeão em 2009 e vice-campeão em 2008 e 2013. Ele também foi campeão dos 500 Km de Interlagos em 2004 e das Mil Milhas em 2021.

Paranaenses melhores

Os paranaenses foram os melhores da Copa Truck na sexta-feira, em Cascavel. Leandro Totti, de Ibiporã, foi o mais rápido da categoria Pró, com 1m19s673, enquanto que Pedro Perdoncini, de Campo Mourão, foi o primeiro da categoria Elite, com 1m20s337.

Totti e Perdoncini estão entre os cotados à pole position em suas respectivas categorias. O treino classificatório será no início da tarde deste sábado e a primeira prova noturna da categoria tem largada programada para às 19h18.

Programação do sábado – 12 de julho

08:30 às 08:50 -Classificatório – Old Stock Race

09:00 às 09:30 – 4º Treino Livre – Copa Hyundai HB20

09:40 às 10:05 – 3º Treino Livre – Copa Truck Petrobras – Super Truck Elite

10:15 às 10:50 – 3º Treino Livre – Copa Truck Petrobras – Super Truck Pro

11:00 às 11:50 – 2º Treino Oficial – Nascar Brasil

12:00 às 12:45 – Classificatório – Copa Hyundai HB20

12:55 às 13:07 – Classificatório – Copa Truck Petrobras – Super Truck Elite

13:17 às 13:27 – Top Qualifying – Copa Truck Petrobras – Super Truck Elite

13:37 às 13:49 – Classificatório – Copa Truck Petrobras – Super Truck Pro