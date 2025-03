Transparaná chega ao fim com emoções até os últimos metros

Paraná - Acabou. Esta é a palavra mais falada neste sábado. O maior rali de regularidade do mundo chegou ao final sábado (8). Depois de mais de 2 mil e duzentos quilômetros, os competidores subiram a rampa e cruzaram o pórtico pela última vez nesta edição. Sentimentos de alegria e tristeza se misturavam. Alegria pelo desafio concluído e tristeza porque acabou. A etapa largou da Academia Militar do Guatupê, em Curitiba, e chegou na Praça dos Namorados, em Guaratuba. Foram mais de 7 horas de prova na última etapa e mais de 200 km rodados.

A etapa iniciou com uma fina garoa. Mas logo o tempo abriu e o sol foi a companhia dos competidores. O calor foi um dos grandes desafios deste ano somados aos trajetos de asfalto, estradas de terra e reflorestamento. “Desafiador e especial” foram as definições que mais apareceram entre os participantes. Todo o trajeto exigiu habilidade, técnica e muita garra dos pilotos e navegadores. Foram provas longas, com boas médias e muita variação de terreno e de trajeto. “Prova completa”, definiram vários.

Os campeões da etapa Curitiba – Guaratuba foram Marco Antonio Nunes e Matheus Souza, na categoria Light; Ricardo Sampaio Lins e Gabriel Cunha Lins, na categoria Turismo; João Martins Marques e Fabiana Marques, na Graduado; e Leandro Riffel e Bernardo Andrade, na Master. Nos UTVs, os campeões da categoria Master Pró foram Leandro Paulo Barazetti e André Tondin; na categoria UTV Iniciante, Enzo Ferreira Bonilha e Caio Boscolo subiram ao lugar mais alto do pódio. Nas motos, os vencedores foram Johnson Sade Jr., na categoria Big Trail; Emerson Loth, na categoria Elite; Marcelo Chuves, na Trail; Jessica Alana Valencio da Silva, na categoria feminina; Marton Douglas Pereira, na Maxi Trail; na categoria Duplas, Jair Varela e Irapuan Flórido; e na categoria Turismo, Thiago Garcia.

Campeões do Transparaná

A etapa marcou o encerramento das atividades do Transparaná. E também foi a disputa final em diversas categorias. A emoção esteve presente até o último minuto desta competição. Nela, foram definidos os campeões de várias categorias. O primeiro lugar da categoria UTV Pró Master foi definido por um ponto.

O Transparaná é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025. Conta com patrocínio da Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Mundial Prime, Dispauto Autopeças, Bonardi Indústria Química, Yokohama Tire Shop, GS Performance, Pro Tork, Sport Bay, KTM e Can An. Patrocinam também Ekron Off Road, Acipar Lubrificantes, Mobil, Acassius Centro Gráfico, RL Cópias e Fábricas das Cópias.

Resultado final do 31º Transparaná

CARROS

Categoria Master – Leandro Rodrigo Riffel e Bernardo Schafer Andrade

Categoria Graduados – Anselmo de Souza e Luiz Alberto Scarati Júnior

Categoria Turismo– Alessandro Weirich e Gabriela Lis

Categoria Light– Marco Antonio Nunes e Matheus Souza