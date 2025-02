Theo Salomão é vice-campeão nos EUA

BANDEIRADA

Anna Luiza Pimpão começa bem a temporada

Com foco no desenvolvimento das suas habilidades e no acerto do setup do kart numeral 19, Anna Luiza Pimpão (Construjá/Construdigi/Ferjá/Laticínios Litoral Norte/Depósito Martin de Sá/Autoescola Objetivo/Caieiras) participou da abertura da V11 Cup. E começou bem. Com 17 participantes, ela largou em quarto na categoria F-4 Graduados e conquistou o quinto lugar nas duas baterias. No […]