Tecnologia Ultium inaugura nova era de elétricos com o Blazer EV

A General Motors está preparando uma série de veículos elétricos de altíssima tecnologia. O primeiro a estrear no Brasil é o Chevrolet Blazer EV, um SUV projetado desde a sua concepção para ser um esportivo premium zero emissão.

O principal diferencial dessa geração de veículos com a tecnologia Ultium está na modularidade da plataforma, desenvolvida especificamente para veículos elétricos. Por ser flexível, pode ser aplicada em diferentes configurações de carroceria e com um conjunto customizado de motores, modos de tração e módulos de baterias.

Estas baterias, aliás, são outro grande destaque da plataforma. Elas possuem uma composição química mais avançada para maior capacidade de armazenamento de energia, proporcionando maior autonomia dos veículos, maior velocidade de recarga e maior durabilidade, permitindo assim uma experiência de recarga muito mais rápida e conveniente aos usuários.

A plataforma Ultium foi desenvolvida pela GM para eletrificar os carros do futuro ao promover um grande salto tecnológico em mobilidade sustentável, reafirmando o compromisso da empresa em acelerar a descarbonização.

Projetada para uso global, a tecnologia Ultium oferece a flexibilidade e a modularidade ideal para atender os principais mercados onde a empresa atua. No formato de placas verticais, as células ajudam a aproveitar o máximo de espaço em cada módulo, que podem ser enfileirados na horizontal para carros mais baixos (carros e crossovers) ou na vertical para carros mais altos (picapes e grandes utilitários) no assoalho da plataforma – o que traz vantagens em aproveitamento de espaço da carroceria e na distribuição mais uniforme de peso entre os eixos.

“Aqui está uma das razões pelas quais esta nova geração de veículos elétricos da GM conta com um design marcante, performance acima da média, autonomia elevada e pacote de equipamentos generoso. Outro benefício da tecnologia Ultium é a possibilidade de projetar veículos com mais de um motor, diferentes tipos de tração e eficientes sistemas de regeneração de energia”, explica Plínio Cabral, diretor de Engenharia Elétrica da GM América do Sul.

Em relação às atuais opções de propulsores, destacam-se os de 180 kW (245 cv) e de 255 kW (347 cv), que podem equipar individualmente os carros ou de maneira combinada, inclusive com um motor assistente de tração de 62 kW (84 cv) para agregar potência, dependendo da aplicação.

A base da plataforma Ultium é totalmente selada, com as baterias compondo a parte inferior da estrutura. Além de reforçar essas regiões críticas de proteção para os ocupantes, ter as células enclausuradas como parte do chassi aumenta ainda mais a segurança dos módulos e do sistema elétrico de alta tensão. Sem contar demais benefícios, como melhor dirigibilidade e estabilidade do veículo.

A nova geração de EVs da GM também tem um sistema de construção simplificado por conta da menor quantidade de componentes e conexões, aumentando ainda mais a confiabilidade do sistema. Todo o gerenciamento das baterias é feito através de tecnologia wireless, reduzindo o peso total do veículo e melhorando ainda mais sua eficiência energética.

A plataforma Ultium ainda integra tecnologias avançadas e inteligentes de software, como conectividade de dados de alta velocidade e atualizações over-the-air. Isto permite uma experiência de conexão aprimorada, incluindo atualizações remotas de software, melhorias futuras, personalização de modos de direção e recursos de segurança avançados.

Tudo isso sem abrir mão da sustentabilidade, já que as baterias Ultium podem ser recicladas, pois utilizam materiais e técnicas de construção que permitem maximizar o reaproveitamento de seus materiais e dos metais nobres, otimizando seu ciclo de vida e reduzindo muito o impacto ambiental.