Regional de Marcas quer trazer os “bons tempos” de volta

Cascavel - Dizendo que já fez três 1000 Milhas percorrendo oficina por oficina convidando pilotos e preparadores a participarem do Regional de Marcas, Orlei Silva, diretor do Automóvel Clube de Cascavel, está empolgado e acredita que a competição trará os “bons tempos” de volta ao automobilismo de Cascavel e da região.

Cascavel - Principal promotora do automobilismo sul-americano, a Vicar anunciou ontem a maior premiação da história do TCR, franquia mundial que em 2024 realizou 339 corridas em 30 países e quatro continentes, envolvendo 21 modelos e 12 montadoras diferentes. A iniciativa faz parte do plano de incentivo ao automobilismo profissional da Vicar, que criou uma […]

Cascavel - O motor deixou Alfredinho Ibiapina no meio do caminho na etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, disputada sábado no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele disputou a categoria Shifter Graduados e começou a ter problemas no treino classificatório, quando foi apenas o 12º. Na primeira bateria, conquistou o […]

Orlei também destaca que pilotos que brilharam no passado poderão estar de volta. Entre eles estão Flávio Poersch e Luiz Fernando Pielak, que deverão formar dupla com César Balando, navegador afamado de rali com experiência internacional, que está migrando para as competições de pista. Orlei também frisa que Felipe Lobo, Gelson Veronese e Anderson Portes estão animados com a possibilidade disputarem o Regional nesta temporada.

A etapa de abertura da temporada será nos dais 21 e 22 deste mês, com treinos na sexta-feira (21), à tarde e à noite e as provas no sábado, com duas baterias à tarde e duas à noite. As categorias serão Marcas 2.0, Marcas 1.6, Marcas Light e Força Livre.