Regional de Marcas começa em fevereiro com provas noturnas

O Automóvel Clube de Cascavel anuncia que o Campeonato Regional de Marcas terá início nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Autódromo Zilmar Beux. A programação será desenvolvida com treinos na sexta-feira das 14 às 22h e no sábado, com treinos classificatórios, duas baterias durante o dia e duas à noite.

O pensamento da diretoria do clube é fazer o campeonato com quatro etapas. As datas das três últimas serão definidas em reunião com os pilotos durante a primeira etapa. As categorias em disputas serão Marcas 2.0, Marcas 1.6, Marcas Light e Força Livre.