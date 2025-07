Rali da Graciosa começa amanhã

Paraná - O calendário nacional de rali chega à Serra da Graciosa entre os dias amanhã (quinta-feira) a sábado, com a realização da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade: será a 38ª edição do Rali da Graciosa. A competição, já consolidada como o “rali mais charmoso do Brasil”, promete desafios inéditos entre as florestas da Mata Atlântica e as paisagens montanhosas de Antonina, Morretes e Quatro Barras. No rali de velocidade, os carros são divididos em 3 categorias conforme motorização: Rally 2 para carros com tração integral, Rally 4 para carros 4×2 preparados e Rally 5 para carros 4×2 de produção.

Rali de regularidade e categorias especiais

Já no domingo (13), é a vez do Rali de Regularidade invadir as estradas em meio à Mata Atlântica. Nesta edição, além das categorias Graduados, Turismo e Novatos, em parceria com o Troféu Rally Clássico Paraná, mais três categorias foram incluídas: Históricos (carros até 1969), Clássicos (carros de 1970 até 1995) e Neo Clássicos (carros pós 1996 de séries especiais e edições limitadas).