Notas Bandeirada

Nico Hulkenberg

O alemão Nico Hulkenberg foi o destaque do GP da Inglaterra de Fórmula 1, disputado domingo, no autódromo de Silverstone. Ele levou o carro da Sauber ao terceiro, enquanto que seu companheiro, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que tinha sido o cara no GP anterior, abandonou. A McLaren fez mais uma dobradinha com vitória do inglês Lando Norris e o segundo lugar do australiano Oscar Piastri. Com a metade da temporada disputada, Oscar Piastri é o líder do Campeonato Mundial de Pilotos, com 234 pontos, seguido de Lando Norris com 226; e o holandês Max Verstappen com 165 pontos.