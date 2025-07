Nascar Brasil terá formato inédito em prova noturna em Cascavel

Cascavel e Paraná - A #100miles, agora disputada à noite em formato inédito, vai misturar dois dos desafios mais intensos da temporada: a corrida de longa duração e a tradicional Night Challenge, sob os refletores do reformado Autódromo Zilmar Beux.

A corrida acontece em dois estágios, na noite de 12 de julho, com pit stop obrigatório e 50 pontos em jogo – peso considerável numa tabela ainda muito embolada. Restam duas etapas, de Cascavel e do Velocitta, no dia 24 de agosto, que encerrará oficialmente o Campeonato Brasileiro, que compreende seis das nove etapas da temporada 2025.

Na sequência, o calendário segue com mais três etapas, mas dentro de uma disputa à parte: o Campeonato Special Edition, com pontuação, dinâmicas próprias e três corridas nos finais de semana. A somatória o Campeonato Brasileiro e do Special Edition define o título Overall.

Programação da Nascar Brasil em Cascavel

Quinta-feira – 10 de julho

16h15 às 17h15 – Trackwalk

17h30 às 17h50 – Teste de Luz

Sexta-feira – 12 de julho

10h10 às 10h30 – Shakedown – Por Dentro do Box

12h50 às 13h35 – Treino Extra Classe Challenge

15h às 15h40 – Briefing