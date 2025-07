Notas Bandeirada

Novo campeonato

Brasil - O público e os jornalistas que comparecerem ao Autódromo de Interlagos no próximo fim de semana para curtir as 6 Horas de São Paulo do FIA WEC – Mundial de Endurance, poderão conhecer o mais novo campeonato de carros protótipo ao estilo Le Mans do automobilismo brasileiro – e o melhor, com um carro 100% nacional. O campeonato será monomarca e terá como vedete o modelo Sigma P1, projeto da empresa brasileira Sigma Engenharia, que utiliza um motor V8 LS3 da Chevrolet, com potência aproximada de 550 cavalos, câmbio paddle shift e DRS, entre outras características, que o colocariam no mesmo parâmetro técnico da classe P3 nas 24 Horas de Le Mans. A apresentação do carro e do campeonato acontecerá às 12h do sábado, no estande na Fan Zone.