Corrida noturna da Copa Truck provoca adaptações em Cascavel

Cascavel e Paraná - A próxima etapa da Copa Truck Petrobras, marcada para o próximo fim semana, vai entrar para a história do automobilismo brasileiro. Pela primeira vez desde a criação da categoria, os brutos vão acelerar sob as luzes artificiais em uma corrida noturna no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Para isso, no entanto, pequenas adaptações no formato tradicionais precisaram ser feitas.

A programação do sábado (12) não muda, com as classificações das divisões Elite e Pro, seguidas pelos respectivos Top Qualifyings. No início da noite acontece a corrida noturna — que terá o grid invertido entre os oito mais rápidos do classificatório. Em uma programação tradicional, ela seria a corrida 2, com 20 minutos mais uma volta e os cinco primeiros indo ao pódio. A largada está prevista para as 19h18.