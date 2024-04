Pilotos da Garagem Racing estão empolgados

BANDEIRADA

Notas Bandeirada

GP do Japão A Fórmula 1 voltou a normalidade com o vitória do holandês Max Verstappen no GP do Japão, disputado na madrugada de domingo, no horário de Brasília. A Red Bull fez dobradinha, com o mexicano Sérgio Pérez se classificando em segundo. Depois vieram os pilotos da Ferrari, Carlos Sainz Júnior foi o terceiro […]