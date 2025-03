Pilotos da Fórmula Truck chegam ao Uruguai para abertura da Copa Mercosul

Os pilotos da Fórmula Truck chegam nesta quinta-feira a Rivera, no Uruguai, para a 2ª etapa da temporada, que marca a abertura da Copa Mercosul. A prova será domingo (16), no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Rivera está na divisa do Uruguai com o Brasil, separada por uma divisa seca com a cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O autódromo Eduardo Cabrera tem 3.160 metros de extensão e 14 de largura. A programação prevê a largada da categoria GT Truck às 12h45; a F-Truck às 14 horas e a Copa SpeedMax às 15h50. 0

A Copa Mercosul é disputada em três etapas. Além da abertura da temporada neste domingo, em Rivera, as outras etapas serão disputadas em Campo Grande (MS), no dia 15 de junho; e em Cascavel, no dia 7 de dezembro, no encerramento da temporada.