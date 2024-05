Piloto de Foz do Iguaçu faz testes na Fórmula 4

Em mais um degrau no processo de transição do kart para categorias de monopostos, o piloto de Foz do Iguaçu, Firás Fahs, fará testes na Fórmula 4 Brasil nesta quinta-feira (2), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Firás informa que serão quatro treinos de 40 minutos cada um. “Este teste é uma oportunidade de conhecer o carro com motor muito potente, uma categoria muito competitiva. Faz parte do processo da transição do kart para categorias maiores como opções para o futuro. Vou aproveitar ao máximo”, acentua Firás Fahs.