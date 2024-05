Pentacampeão brasileiro encara o rali como novo desafio

Pentacampeão brasileiro de kart, aos 28 anos, o cearense Marcus Vinicius Borges, o Kinho, vai estrear no rali. Será de 15 a 18 deste mês, no Rali de Arajá, em Minas Gerais, valendo pela 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali Raid.

Em um novo projeto de sua vitoriosa carreira no esporte motor, Kinho irá competir pela equipe Planet Racing, considerada uma das maiores equipes de rali da região Nordeste e do Brasil. Está entre as três maiores do Ceará e compete apenas na categoria UTV com a marca Polaris. A máquina que Marcus Borges vai conduzir é o UTV Polaris ZRZ PRO R 2.0 Polaris.

Os títulos

Kinho é o mais vitorioso kartista do Ceará. É penta campeão brasileiro, tendo conquistado os títulos de 2013 (na categoria Super F-4), 2014 (F-4), 2015 (Super F-4), 2016 (F-4 Graduados) e 2017 (na categoria F-4 Graduados).