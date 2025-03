Paranaense Light de Kart começa com as vitórias de Violin, Sotogute e Perin

Londrina e Paraná - Palco das provas do Campeonato Brasileiro Grupo 2 no ano passado, o Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, recebeu no último sábado (22) a rodada de abertura de um dos mais tradicionais campeonatos do kartismo paranaense.

Com três categorias em disputa, pilotos e equipes iniciaram a disputa pelo título do Campeonato Paranaense Light cumprindo uma programação que previa a realização de uma tomada de tempos e duas baterias, cuja soma de pontos determinou o vencedor da etapa e, por consequência, o líder do campeonato.

Matheus Violin venceu as duas baterias e subiu no alto do pódio na F-4 Graduados, dupla vitória que Fernando Setogute e Olívio Perin repetiram na F-4 Sênior e na F-4 Super Sênior, respectivamente. “Nossa primeira rodada teve boas disputas dentro da pista e, como sempre, um ambiente de muita confraternização entre pilotos e equipes”, avaliou Gue Marques, da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), promotora do Campeonato Paranaense Light. “Seguimos em frente, nos preparando para a próxima etapa, em maio”, convida.

O Paranaense Light, disputado com motores fornecidos pela RBC Motorsport, em sistema de sorteio, terá outras quatro etapas nesta temporada, marcadas para 10 de maio, 12 de julho, 4 de outubro e 6 de dezembro.

Resultados da 1ª etapa do Paranaense Light de Kart

Categoria F-4 Graduados

1º) Matheus Violin, com 30 pontos

2º) Gabriel Carrer, 24

3º) Natan Aceti, 20

4º) Júnior Benazzi, 15