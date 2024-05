Palotina inaugura autódromo de Velocidade na Terra no Paraná

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

A Velocidade na Terra do Paraná ganha um novo autódromo. Com uma prova festiva, será inaugurado neste domingo (19), o Autódromo de Palotina, na região Oeste do Estado. A prova faz parte da programação da Expo Palotina e tem promoção e organização da Associação de Pilotos e Preparadores de Palotina, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A programação será toda desenvolvida no domingo, com recepção aos pilotos e inscrições até às 11 horas. O briefing e sorteio das posições do grid de largada está marcado para às 11h30. Das 13h30 às 14h30 será realizada a primeira prova das categorias Kartcross, Gaiolas e Marcas. Às 15 horas está programada a solenidade de inauguração com a presença de autoridades municipais, do tricampeão da Stock Car Ângelo Giombelli, que por muitos

anos residiu em Palotina; e do presidente da Federação Paranaense de Automobilismo Rubens Gatti. A segunda bateria das três categorias será a partir das 15h30 e às 17h15 está programada a solenidade de premiação aos vencedores.