Notas Bandeirada

Copa HB20



A maior competição monomarca do automobilismo nacional, a Copa Hyundai HB20 realiza neste fim de semana, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), a primeira etapa de sua temporada 2025. A temporada 2025 está cheia de novidades, a começar pela incrível marca de 100 corridas realizadas. O feito será alcançado na segunda etapa deste ano em Londrina/PR, comprovando o sucesso que a competição tem alcançado desde sua criação. Ainda a serem confirmadas, duas atrações inéditas estão planejadas para esta temporada da Copa Hyundai HB20: a primeira edição de uma corrida da competição fora do País, em julho, no circuito de El Pinar, no Uruguai; e a primeira prova no formato Endurance (corridas de longa duração) da história da Copa HB20, com duas horas ininterruptas, em Cascavel, no Paraná.

Copa Truck



Após um intervalo de pouco mais de três meses, a Copa Truck abre neste domingo, no Autódromo Internacional de Campo Grande, a maior temporada de sua história desde que nasceu em 2017. São 41 caminhões – um número recorde em oito anos de existência da categoria – distribuídos em duas classes (Super Truck Pro e Super Truck Elite), cinco marcas (Volkswagen, Mercedes-Benz, Iveco, essas três envolvidas de forma oficial, junto de Volvo e Scania) e 13 equipes (R9, ASG, Usual, Tiger, PP, Vannucci, Eletric, Chiarelli, DMais, Eletric, Tokio Petro, Dakar e Boessio).