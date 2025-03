Notas Bandeirada

Regional Cup

As datas e locais das etapas classificatórias para a 2ª edição da FIA Regional Cup de Kart no Brasil já estão definidos e foram revelados pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição englobará novamente as categorias OK Júnior, OK FIA e MINI e terá sua final nos dias 24 e 25 de agosto no Kartódromo Internacional de Imperatriz, no Maranhão. Para chegar lá, os pilotos precisarão conquistar suas vagas nas principais competições regionais do país, passando pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Serão 16 vagas nas categorias OK Júnior e OK FIA, com cinco etapas classificatórias. Na MINI, serão quatro seletivas e 12 vagas na Final.

As etapas

A primeira etapa classificatória será na Granja Viana, em Cotia (SP), no dia 29 deste mês. A segunda será em Guará (Brasília), no dia 19de abril; a terceira, no Beto Carrero (SC),no dia 7 de junho; a quarta, no Velopark (RS), no dia 21 de junho; a quinta, em Imperatriz (MA), no dia 23 de agosto.