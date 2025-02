Notas Bandeirada

Sette Câmara

O brasileiro Sérgio Sette Câmara anunciou ontem a sua estreia oficial na European Le Mans Series (ELMS) a partir da temporada 2025. Após cinco anos como piloto titular no Campeonato Mundial de Fórmula-E o brasileiro de 26 anos fará sua transição para as corridas de Endurance. Sérgio faz a transição para corridas de carros esportivos após uma carreira focada nos principais campeonatos de monopostos como Fórmula 2, Fórmula-3, Fórmula E até mesmo uma passagem pela Super Fórmula. Ao seu lado no carro #27 da equipe Nielsen Racing estarão Tony Wells e James Allen. A etapa de abertura será disputada no dia 8 de abril, em Barcelona, na Espanha.

Mundial de Rali

Longo, exaustivo e muito perigoso são bons adjetivos para definir o Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC), cuja 34ª edição foi encerrada ontem nos desertos dos Emirados Árabes Unidos, valendo pela 2ª etapa do Campeonato Mundial de Rali Raid – a mesma modalidade do Rali Dakar. Mas este desafio gigante, que contou com 1.186km de percurso cronometrado contra o relógio, foi decidido por um detalhe corriqueiro na vida do motorista comum: um pneu furado. Na vitória do Dacia SandRider do piloto catarense Nasser Al-Attiyah, considerado o maior especialista em corridas no deserto do mundo, e o navegador francês Edouard Boulanger, a vantagem para o segundo colocado foi de apenas 2m28s, tempo que os separou dos vice-campeões do ADDC, a dupla formada pelo brasileiro Lucas Moraes e o navegador espanhol Armand Monleón.