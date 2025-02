Notas Bandeirada

Atual campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Júnior, Bernardo Gentil fará sua estreia no automobilismo em 2025. O piloto cearense, radicado em Brasília, assinou contrato com a Cavaleiro Sports para disputar sua primeira temporada na BRB Fórmula 4 Brasil. “Estou muito feliz e animado por fazer parte da equipe Cavaleiro Sports e para estrear no automobilismo”, declarou Bernardo Gentil, que em março completará 15 anos”, completou.

Por um erro de digitação, ma edição de ontem o nome de Manuela Zaffari saiu “Manuel” nos resultado do Metropolitano de Kart na edição de ontem. Manuela conquistou sexto lugar na categoria Escola e desponta como uma das promessas para o futuro do kart de Cascavel.

Com foco no desenvolvimento das suas habilidades e no acerto do setup do kart numeral 19, Anna Luiza Pimpão (Construjá/Construdigi/Ferjá/Laticínios Litoral Norte/Depósito Martin de Sá/Autoescola Objetivo/Caieiras) participou da abertura da V11 Cup. E começou bem. Com 17 participantes, ela largou em quarto na categoria F-4 Graduados e conquistou o quinto lugar nas duas baterias. No […]

Principal promotora do automobilismo sul-americano, a Vicar anunciou ontem a maior premiação da história do TCR, franquia mundial que em 2024 realizou 339 corridas em 30 países e quatro continentes, envolvendo 21 modelos e 12 montadoras diferentes. A iniciativa faz parte do plano de incentivo ao automobilismo profissional da Vicar, que criou uma escala evolutiva […]

Murilo Dominguez

Depois de uma estreia promissora, quando esteve muito próximo do pódio na abertura do Rotax Winter Trophy, Murilo Dominguez teve atuações de luxo no último fim de semana, em Orlando, nos Estados Unidos, nas provas que compuseram a segunda rodada do campeonato.

Sétimo colocado na tomada de tempos da categoria Rotax Micro Max, o piloto maranhense finalizou uma posição à frente na Pré-Final do sábado, válida pela 3ª etapa. No domingo, com lindas ultrapassagens e “faca nos dentes”, Murilo Dominguez – que competiu com chassi Birel Art – largou em sexto, superou seis concorrentes e venceu a Final com 7 décimos de segundos de vantagem sobre o 2º colocado.