Notas Bandeirada

A lista de carros nos quais esses pneus foram instalados é extensa, incluindo verdadeiros ícones do mundo automotivo , como Ferrari F40, 512 Testarossa e LaFerrari; Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago e Aventador; McLaren MP4-12C e P1; Pagani Zonda, Huayra e Utopia; Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage; sem mencionar várias versões do Porsche 911, Cayenne e Macan.

O Pirelli P Zero, o pneu esportivo definitivo, comemora seu 40º aniversário este ano. Nascido de uma única ideia revolucionária, ele é hoje a marca mais renomada da indústria e o pneu preferido dos fabricantes de carros prestige. Ao longo de suas quatro gerações, o Pirelli P Zero se tornou líder de mercado graças a um número inigualável de homologações sob medida para diferentes fabricantes de automóveis , com mais de 3.000 versões criadas até hoje.

Disputada desde 1962, uma das mais tradicionais e famosas provas de longa duração do automobilismo mundial será o primeiro compromisso de Felipe Drugovich (Porto/Banco Master/Localiza/Stilo) em 2025. Nos Estados Unidos, integrando a equipe americana Whelen Cadillac, o brasileiro disputará a 63ª edição das 24 Horas de Daytona, a ser realizada no Daytona International Speedway, em […]

O Automóvel Clube de Cascavel anuncia que o Campeonato Regional de Marcas terá início nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Autódromo Zilmar Beux. A programação será desenvolvida com treinos na sexta-feira das 14 às 22h e no sábado, com treinos classificatórios, duas baterias durante o dia e duas à noite. O pensamento da […]

Bernardo Gentil

Campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light em 2024, Bernardo Gentil iniciou sua nova temporada no kartismo com ótima participação na rodada de abertura do SKUSA Winter Series. Em Orlando, nos Estados Unidos, o cearense radicado em Brasília, competiu na principal categoria do kartismo americano, a Pro X30. Bernardo Gentil integrou a CRG Factory e, em um grid composto por 43 pilotos de todas as partes do mundo, conquistou o sétimo lugar.