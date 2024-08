Metropolitano de Kart deve atrair mais de 140 pilotos

O Kartódromo Delci Damian estará “quente” neste sábado (24), com previsão de frio em Cascavel, com a realização da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. O Kart Clube de Cascavel promove e organiza a competição que terá supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A expectativa é da participação de mais de 140 pilotos, dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. Na etapa de abertura da competição, no dia 15 de junho, 129 pilotos foram à pista.

Toda a programação será desenvolvida neste sábado. Os treinos serão a partir das 7h30 e os treinos classificatórios serão a partir das 9 horas. A rodada da primeira bateria terá início às 10 horas e a segunda está programada para a partir das 14h20. O pódio de todas as categorias está previsto para às 17h30.

Classificação Metropolitano de Kart/Top 5

Categoria Escola

Pos. Piloto Cidade/Estado Pontos

1º) Benício Frare Rodrigo Capitão Leônidas Marques 11

2º) Kawe Birck Uto Cascavel 9

3º) Pedro Bueno Cascavel 8

4º) Elisa Steffen Reuse Toledo 7

5º) Antony Utida dos Santos Cascavel 6

Categoria Mirim

1º) Pietro Sorbara Cascavel 29,5

2º) Lucca Goulart Cascavel 21,5

3º) Davi Lucas de Oliveira Cascavel 17

4º) Miguel Ferri de Oliveira Tomazelli Itaquiraí/MS 16,5

5º) Bernardo Kresta Marechal Cândido Rondon 13

Categoria F-4 195

1º) Lucian Brandalize Pato Branco 13

2º) Cristian Reuse Toledo 9

3º) Rafael Pedrotti Francisco Beltrão 8

4º) José Lucas Pereira Francisco Beltrão 7

5º) Roberto Vanzin Cascavel 6

Categoria Cadete

1º) Caetano Cavalcante Toledo 23

2º) Ricardo Gayol Assunção/Paraguai 22,5

3º) Francisco Morgenstern Posadas/Argentina 20,5

4º) Felipe Morgentern Posadas/Argentina 13

5º) Gustavo Henrique dos Santos Cascavel 12,5

Categoria F-4 Sênior

1º) Iury Mucelin Chapecó/SC 27,5

2º) Diego Balem Pato Branco 22,5

3º) Luiz Augusto Koyama Cascavel 17

4º) Joelson Alves Cascavel 15

5º) Lucian Brandalize Pato Branco 13,5

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Dietrich Cascavel 29,5

2º) Lucas Cartieri Santa Rita/Paraguai 21.5

3º) Rafael Deitos Cascavel 21

4º) Rafael Pedroti Francisco Beltrão 17,5

5º) João Vitor da Silva Campo Mourão 0

Categoria Batom

1º) Isabela Kresta Marechal Cândido Rondon 11

2º) Renata Sarquis de Castro Toledo 9

3º) Franciele Steffen Toledo 8

4º) Chaine Pimenta Toledo 7

5º) Ane Carolina Alexanstre Cascavel 6

Categoria F-4 Light

1º) Pedro Gouveia Itaquiraí/MS 24,5

2º) Rafael Grapiglia Foz do Iguaçu 19,5

3º) Lucas Krzesinski Cascavel 17

4º) José Henrique Luza Francisco Beltrão 13,5

5º) Gustavo Santos Cascavel 13

Categoria F-4 Força Livre

1º) Gabriel Pena Carrer Assis/SP 27,5

2º) Flávio Marques Tomazi Londrina 21,5

3º) Gabriel Araújo Cascavel 21

4º) Victor Jesus Campo Mourão 17,5

5º) Moacir Carrer Assis/SP 12,5

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Auber Miola Ciudad Del Este/Paraguai 13

2º) Edivan Monteiro Cascavel 9

3º) Eloy Lattmann Pato Branco 8

4º) Edwardo Tanabe Cascavel 7

5º) Fábio Dall Agnol Toledo 6

Categoria F-4 Júnior

1º) Arthur Machado Chapecó/SC 29,5

2º) Davi Moreira Betone Pereira Maringá 21,5

3º) Luigi Dal Moro Gollin Foz do Iguaçu 16,5

4º) Bernardo Furlan Silva Motter Cascavel 16

5º) Arthur Fabiano Cascavel 15

Categoria 125 Pro

1º) Marcos Fernandes dos Santos Cascavel 13

2º) Marcos Montans Campo Mourão 9

3º) Fermino Florão Ubiratã 8

4º) Yuan Martins Lopes Campo Mourão 7

5º) Pedro Henrique Messa Cascavel 6