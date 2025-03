Londrina abre o Paranaense Light de Kart

Com cinco etapas marcadas para esta temporada, o Campeonato Paranaense Light de Kart volta a ser o centro das atenções dos kartistas de Londrina e região. Neste sábado (22), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, pilotos de oito categorias darão início em sua luta por um dos mais importantes títulos do kartismo do Paraná.

Irão à pista as categorias Mirim, Cadete, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior, X30 Graduados, X30 Sênior e X30 Super Sênior, que competirão com motores fornecidos pela RBC Motorsport em sistema de sorteio.Os valores de inscrição por etapa foram estabelecidos em R$ 450,00 (Mirim e Cadete), R$ 600,00 (F4) e R$ 800,00 (X30). O aluguel do motor, por sua vez, terá o custo de R$ 530,00 (Mirim e Cadete), R$ 670,00 (F4) e R$ 1300,00 (X30).

Cada rodada será composta por uma tomada de tempos e duas baterias e a soma dos pontos obtidos nas provas determinará o vencedor da etapa. Ao fim das cinco etapas, o piloto que somar mais pontos após o descarte dos pontos da pior etapa será o campeão.