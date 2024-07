Kart de Cascavel cresce após o recape da pista do Delci Damian

As reformas do Kartódromo Delci Damian, em especial o recape da pista, já apresentam resultados positivos. Cresceu muito o interesse pela modalidade, com kartistas de diversas cidades do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul passando a ter a pista cascavelense como opção de treinamento, assim como do Paraguai e da Argentina. Também cresceu o número de filiados Kart Clube de Cascavel.

Já estão participando do Campeonato Metropolitano de Cascavel kartistas de Toledo, Capitão Leônidas Marques, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Maringá, Francisco Beltrão, Pato Branco, Mariópolis, Campo Mourão, Ubiratã, Londrina, Arapongas, Guaíra, Apucarana, Umuarama, Quedas do Iguaçu e Nova Aurora. No Mato Grosso do Sul tem representantes das cidades de Mundo Novo e Itaquiraí; Minas Gerias de Belo Horizonte; Rio Grande do Sul, de Frederico Westphalen; São Paulo de Assis; e Santa Catarina de Verê e Chapecó. Já do exterior, a Argentina tem pilotos de Possadas; e o Paraguai, de Assunção, Cidade de Leste e Santa Rita.

Rafael Paiva, presidente do Kart Clube de Cascavel, informa que cresceu muito o interesse pelo kart em Cascavel e em cidades da região. Cresceu também o número de filiados ao clube. “Desde o dia 26 de abril, quando reabriu a pista, até agora, já temos 37 novos filiados. Muitos deles são estreantes na modalidade. Muitos nas categorias de base como a Escola, Mirim e Cadete. As mulheres também estão se interessando pelo kart a categoria Batom está em crescendo. As categorias de base garante o crescendo do kart e na sequência diversas categorias do automobilismo. Estamos contentes e toda a diretoria está empenhada para termos mais de 150 pilotos na pista na segunda etapa do Metropolitano no dia 24 de agosto. Também estamos preparados para receber quem deseja ingressar no kart, dando apoio para como proceder e como dar os primeiros passos”, completa o presidente Rafael Paiva.