Júnior Martins estreia em nova Equipe no Turismo Nacional

Com uma carreira curta, porém marcante no automobilismo, Junior Martins vem se destacando nas competições que participa desde 2022, ano de sua estreia na VNT (Velocidade na terra) onde se sagrou campeão gaúcho na categoria B. Após duas passagens pelo campeonato brasileiro de VNT acumulando bons resultados, um salto para o asfalto já numa das maiores categorias do automobilismo brasileiro, a TN (Turismo Nacional) onde se manteve sempre entre os cinco primeiros da Rookie (Novatos).

Para 2025

Para 2025, Junior Martins projeta um ano de evolução na curta, porém expressiva carreira dentro das pistas: “O objetivo é fazer um campeonato forte e em nível nacional, ainda estamos discutindo junto com a Bastos Motorsports em qual categoria iremos atuar, a certeza é de que onde for, entraremos fortes e em condições de disputar. A equipe tem estrutura e conta com a experiência do Breno Bastos, o que me passa a segurança de saber que terei um equipamento competitivo. Além disso, esse ano contarei com a assessoria do experiente Walmir Teixeira na captação de apoio e direcionamento de carreira, o Walmir dispensa apresentações e tem mostrado ao longo dos anos sua capacidade na gestão de pilotos do Marcas à Stock Car, sempre quis trabalhar com ele e este ano acabou dando certo. Agora é definir em qual campeonato estaremos e fazer o que eu mais gosto que é acelerar”, comentou Junior Martins.