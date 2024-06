Joãozinho Santa Helena e Rossatto querem vitória

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) disputa neste domingo a 4ª etapa da Fórmula Truck, no Autódromo Orlando Moura, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de levar seus pilotos à vitória.

Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF nº 33, compete na categoria GT Truck e irá defender a liderança na Copa Mercosul. O piloto de Colombo tem 105 pontos, contra 90 do cascavelense Pedro Muffato, que está na vice-liderança. O Campeonato Interestadual, Joãozinho busca recuperação depois dos problemas de Guaporé e Cascavel.

Já Fabrício Rossatto, de Campo Largo, compete com o caminhão Volkswagen nº 82 na categoria F-Truck. Ele de um grande resultado na etapa de Cascavel, quando foi ao pódio em terceiro lugar. “Mais uma vez não vamos conseguir estrear o novo caminhão DAF nessa etapa de Campo Grande, mas vamos com tudo em buscar de mais um pódio, com o caminhão VW, na categoria F-Truck, com Bomba Injetora. O nosso caminhão VW já mostrou que está bem acertado e dessa vez queremos poder “brigar” pela vitória na categoria, pois tenho andado entre os três primeiros há algum tempo”, diz Fabrício.