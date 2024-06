Giovana Marinoski disputa a FIA Girl Seletiva de Kart

A kartista paranaense Giovana Marinoski, da equipe SKM/Celepar/Clínica Pneumoair/ULV/Brain Treinamento Mental/Instituto ASR participa neste domingo (9), a FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo. Ela irá disputar a categoria Júnior e a campeã terá como prêmio participação gratuita no Campeonato Brasileiro de Kart.

Giovana fez sua preparação para a Seletiva no Kart Park, em São José dos Pinhais. “Fizemos vários treinos no Kart Park para manter o ritmo. A Seletiva tem uma programação concentrada em um único dia, por isso é importante estar com os reflexos apurados para aproveitar bem os treinos. A expectativa é boa”, frisa Giovana.