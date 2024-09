Firás Fahs inicia neste sábado a “maratona” de fim de temporada

O paranaense Firás Fahs, da equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte, inicia neste sábado, Feriado de 7 de Setembro, a “maratona” de fim da temporada 2024, quando disputará a 8ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista.

Até o fim do ano o piloto de Foz do Iguaçu irá participar de três etapas da Copa São Paulo Light de Kart, três de Fórmula Delta (monoposto), do Campeonato Paranaense de Kart, que também será válido pelo Open do Brasileiro de Kart, no dia 2 de novembro, em Londrina; e do Brasileiro de Kart. No Brasileiro de Kart, Firás disputará a categoria F-4 Graduados na primeira fase, de 7 a 12 de outubro, em Birigui, interior de São Paulo; e da categoria Graduados na segunda fase, de 11 a 16 de novembro, em Londrina, no Norte do Paraná. Na Fórmula Delta, Firás conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme.

Firás Fahs diz que serão três meses de trabalho intenso, mas está preparado para a “maratona”. “Cuidamos muito da preparação física e o equipamento está competitivo tanto no kart quanto na Fórmula Delta. Estou confiante para as últimas etapas do Light e da Fórmula Delta e preparado para o Brasileiro de Kart, que será o mais competitivo dos últimos anos”, acentua Firás Fahs.