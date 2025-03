Duda Conci quer vitória na categoria F-Truck

BANDEIRADA

Paranaense de Marcas e Turismo inicia a temporada em Londrina

Terá início neste fim de semana a temporada 2025 do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo. A primeira etapa do ano será disputada neste sábado e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, com promoção e organização do Automóvel Clube de Londrina, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Serão disputadas as categorias […]