Defeito nos freios seguram Cléber Fonseca na F-Truck

Correndo em casa e estreando um Scania, Cleber Fonseca tinha boas expectativas para a 3ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. No entanto, problemas nos freios na segunda volta o pararam.

Cleber explica que no treino classificatório teve o estouro da turbina e assim largou no fim do pelotão, Na corrida, teve um bom início com a primeira volta mostrando o potência do seu caminhão Scania, que estava estreando em Cascavel. No entanto, na segunda volta teve problemas nos freios na entrada do Bacião e se envolveu em um acidente, abandonando a prova. “Estamos desenvolvendo o caminhão. Neste aspecto o fim de semana foi proveitoso. Já estamos com a chapeação quase concluída e vamos estar bem preparados para Campo Grande”, afirma Cleber Fonseca, que na etapa de Cascavel, contou com o apoio da Inspevel.