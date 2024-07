Coluna Bandeirada

Os Cavalcante

Os irmãos Bernardo e Caetano Cavalcante, de Toledo, concentrarão no Kartódromo Delci Damian a preparação para o Campeonato Catarinense, que será disputado em agosto, no Beto Carreiro, em Penha. Depois farão a preparação para o Brasileiro, quando disputarão o Grupo 2, em Londrina, no Norte do Paraná. Eles irão competir na categoria Cadete.

Stock em BH

Faltam exatamente 42 dias para o início das atividades do BH Stock Festival, evento que movimentará a cidade de Belo Horizonte entre os dias 15 e 18 de agosto e sediará, também, a 7ª etapa do calendário anual da Stock Car Pro Series. A competição, esperada como a mais movimentada e representativa da temporada 2024, será realizada em circuito de rua, que começa a ser montado no entorno e arredores do estádio Mineirão. O trabalho de preparação e construção da pista foi iniciado no mês de março. A primeira parte foi a regularização de solo e recapeamento asfáltico. Realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SUDECAP, esta fase está em seu estágio final de execução.