Cascavelenses se destacam nos treinos da Fórmula Truck

São Paulo - O primeiro dia da programação da etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck começou muito bem para os cascavelenses. Depois de suas sessões de treinos livres nesta sexta-feira (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Pedro Muffato se classificou em segundo lugar na categoria GT Truck (motores eletrônicos), com 2m47s433, ao passo que Edivan foi o terceiro, com 2m48s584.

O mais rápido no dia foi o gaúcho Rafael Fleck, com 2m41s292. Campeão do ano passado, Fleck foi o púnico que conseguiu fazer uma volta com pista quase seca. A chuva predominou em Interlagos na sexta-feira. Já na categoria F-Truck (motores com bomba injetora), o melhor da sexta-feira foi o paulista Gabriel Saccomanno, com 2m37s537, seguido pelo gaúcho Diego Collet, com 2m43s585 ao passo que paranaense Gilmar Mottin se classificou em terceiro, com 1m44s082.