Cascavel terá etapas da Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional

A Vicar Promoções Esportivas anunciou ontem os calendários oficiais de quatro categorias para a temporada 2025. O ano será marcado por transformações históricas, com destaque para a revolucionária mudança na Stock Car Pro Series, que inaugura a era dos SUVs, encerrando o ciclo dos sedans. A categoria recebe ainda a Mitsubishi como nova fabricante, que se junta à Toyota e Chevrolet na disputa pela principal competição do automobilismo brasileiro.

Entre os destaques está a volta a Belo Horizonte, após o expressivo sucesso da etapa de 2024, que reuniu 70 mil espectadores no circuito de rua no entorno do Mineirão. A capital mineira receberá a Stock Pro em 17 de agosto, marcando a sexta etapa da temporada.

Cascavel

Cascavel está em destaque nos calendários das categorias promovidas pela Vicar. O Autódromo Zilmar Beux irá sediar a etapa de abertura do Turismo Nacional no dia 23 de março e é opção para a 5ª etapa no dia 7 de setembro, ficando como alternativa para os autódromos de Brasília e Cuiabá que estão em construção e que possivelmente não fiquem prontos.

A Stock Car estará em Cascavel no dia 25 de maio, quando será disputada a 2ª etapa. Também poderá sediar a 7ª etapa no dia 7 de setembro, estando como alternativa.

Cascavel também abrir a temporada da Stock Car Light, no dia 23 de março. Também é alternativa para a 4ª etapa, no dia 7 de setembro.

Stock Light

A categoria de acesso à Stock Car retoma em 2025 sua denominação tradicional, voltando a se chamar Stock Light após período como Stock Series. A competição contará com seis etapas estrategicamente distribuídas ao longo do ano, iniciando em 23 de março, em Cascavel.

A Turismo Nacional segue em crescimento exponencial, atingindo sua capacidade máxima com 34 carros confirmados no grid para 2025. A categoria dos carros mais vendidos do Brasil terá oito etapas, começando em Cascavel, no dia 23 de março, e encerrando em Interlagos, em 14 de dezembro.

A Stock Car Pro Series, agora com os novos SUVs das três fabricantes, contemplará 12 etapas, iniciando em 4 de maio, em Interlagos, e finalizando no mesmo circuito em 14 de dezembro. O calendário inclui passagens por circuitos tradicionais como Velocitta, Velopark, Goiânia e o retorno à capital mineira.

Calendário da Stock Car Pro Series para 2025

4 de maio – Interlagos (SP)

25 de maio – Cascavel (PR)

8 de junho – Velopark (RS)

29 de junho – Velocitta (SP)

20 de julho – Velocitta (SP)

17 de agosto – Belo Horizonte (MG)

7 de setembro – Cascavel (PR) – ou alternativa**

5 de outubro – Velocitta (SP)

26 de outubro – Rio Grande do Sul – ou alternativa**

16 de novembro – Goiânia (GO)

30 de novembro – Brasília (DF) – ou alternativa**

14 de dezembro – Interlagos (SP)

*sujeito a alterações

Calendário da Stock Light 2025

23 de março – Cascavel (PR)

4 de maio – Interlagos (SP)