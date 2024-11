Cascavel de Ouro à noite e com estrelas

A 38ª Cascavel de Ouro será disputada hoje no Autódromo Zilmar Beux, com largada às 20 horas e com duração de três horas.

A edição deste ano é histórica. A primeira edição foi disputada em 1967, há 57 anos. Mas como não foi disputada em alguns anos, será a 38ª edição. Será histórica porque será a primeira à noite. Será a Cascavel de Ouro das estrelas. Christian Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1 e Indy, irá disputar a prova pela primeira vez, o mesmo ocorrendo com o ator Caio Castro, com participação de inúmeras novelas da Rede Globo, com destaque para a celebre interpretação de Dom Pedro I na novela Novo Mundo.

Christian vai competir com Ford Ka número 18 da equipe masso Sports/Ferrari Motorsport, e terá como parceiro o brasiliense Vitor Meira, com brilhante carreira internacional e também disputado a Fórmula Indy. Os dois conhecem o traçado do Autódromo Zilmar Beux, pois competiram várias vezes no circuito nos bons tempos da Fórmula 3. Vitor conquistou o título do Sul-Americano de 2000 com o segundo lugar na etapa de Cascavel.

Caio Castro também será piloto da Masso Sports/Ferrari Motorsport. Pilotará o Volkswagen Gol número 90 e terá como parceiro Matheus Iorio, de São Paulo.

No ano passado, quando a prova foi disputada com o Endurance Brasil, a vitória foi o trio formado por Leandro Romera, Pietro Rimbano e Ricardo Rodrigues.