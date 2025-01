Cascavel abre dia 1º o Metropolitano de Kart

BANDEIRADA Robbi Perez busca vitória nas Mil Milhas

Cascavel - O GP Cidade de São Paulo/Mil Milhas Chevrolet Absoluta é sempre um marco no automobilismo brasileiro. A prova será disputada no próximo domingo, com largada à 0h e chegada prevista para às 12h. Robbi Perez, uma verdadeira lenda do automobilismo nacional, estará mais uma vez no grid. Desta vez, o piloto buscará uma […]