Brasileiro de Kart terá categorias 2 tempos no Grupo 1 e 4 tempos no 2

No Grupo 1, estarão em jogo os títulos da Mirim, Cadete, F4 (aberta para pilotos com filiação PNK), F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior/ 60+, Shifter, OKN Júnior (antiga Júnior) e OKN (antiga Graduado).

A Copa Brasil, que acontecerá entre 23 de julho e 2 de agosto no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE), manterá as categorias divididas de forma muito parecida com as edições passadas do evento, atualizando as nomenclaturas de algumas categorias, de acordo mudanças divulgadas no RNK (Regulamento Nacional de Kart) deste ano.

Brasil - Com as sedes do 60º Campeonato Brasileiro de Kart e da 26ª Copa Brasil de Kart já reveladas, a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou as categorias e divisões dos grupos para as edições de 2025.

Brasil - O curitibano Luís Trombini oficializou acordo com a Garra Racing Team para a disputa da temporada 2025 da Stock Light. O piloto é o segundo competidor confirmado pelo time sediado em Caxias do Sul (RS) e liderado por Adilson Morari na divisão de acesso à Stock Car Pro Series. Aos 19 anos, Trombini […]

Brasil - A temporada de kart de Cascavel será aberta no próximo sábado (1), quando será disputada a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano. Toda a programação será desenvolvida no sábado, com a participação de pilotos do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Paraguai e […]



Já no Grupo 2, estarão as categorias Mini 2T, Novato, S X30 (antiga Sênior AM), SP X30 (antiga Sênior Pro), F4 Júnior, OKN Master, Super Sênior, Grand Super Sênior/60+ e F4 Graduado.



O Brasileiro de Kart, que será realizado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha/SC, terá no Grupo 1 todas as categorias 2 tempos, incluindo as categorias Shifter. As finais deste grupo acontecerão no dia 22 de novembro.



O Grupo 2, com suas finais no dia 29 de novembro, contará com todas as categorias 4 tempos, incluindo Mirim e Cadete.