Brasileiro de kart será no Beto Carrero

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo, por meio de sua CNK (Comissão Nacional de Kart), anunciou ontem as sedes dos dois principais eventos do kartismo nacional.

O Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju/SE, será o palco da 26ª edição da Copa Brasil de Kart entre os dias 23 de julho e 2 de agosto. Já a histórica 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart acontecerá no Kartódromo Beto Carrero, em Penha/SC. O Grupo 1 do evento terá sua final no dia 22 de novembro e o Grupo 2 no dia 29 de novembro.

Inaugurado em 2011, o Beto Carrero conta com uma pista de 1,250 km de extensão e é um dos kartódromos com melhor estrutura do país. A pista já recebeu três edições do Brasileiro de Kart (2012, 2017 e 2021) e duas da Copa Brasil (2019 e 2023).

O kartódromo também detém os recordes de inscrições tanto no Brasileiro (545 inscrições em 2021), quanto na Copa Brasil (418 inscrições em 2023).