Automóvel Clube divulga nota de repúdio e em apoio ao seu diretor

– No referido evento foram cometidas diversas irregularidades, como: depredação do patrimônio público ( rompimento de cabos de aço que davam acesso à pista de velocidade ); a utilização da pista de velocidade de forma irregular (circulação de carretas e furgões em velocidade); burnaut; cavalo de pau; diversas churrasqueiras na área de boxes; ameaças a funcionários públicos; ameaças ao diretor do ACC, etc. Ressaltando que a autorização havia para ser utilizada apenas a área dos boxes e não da pista.

– Dessa forma, viemos a MANIFESTAR O NOSSO REPÚDIO E INDIGNAÇÃO quanto ao evento ocorrido no domingo, dia 09 de março de 2025, em relação à empresa promotora, que solicitou a referida praça para uma exposição de caminhões e carros, com música ao vivo de DJ’s e outros.

– A sede da entidade sempre foi o Autódromo Zilmar Beux de Cascavel , estando ligada a sua construção na década de 70, juntamente com a empresa Autódromo S/A, e desde então vêm zelando pela referida praça esportiva, tanto quando era privada, quanto após ter sido incorporada ao patrimônio público via doação, primando conservação da mesma, e fiscalizando a regularidade de eventos esportivos automobilísticos realizados em nosso Município.

“- O ACC foi fundado em 30 de novembro de 1966, cuja função está diretamente ligada com os eventos esportivos ligados ao esporte motor, englobando competições automobilísticas (nacionais, interestaduais, estaduais e municipais), track day, arrancadas, treinos, exposições, encontros, etc, sendo filiado a FPRA – Federação Paranaense de

– As práticas abusivas e desrespeitosas citadas vão contra as normas do Autódromo Zilmar Beux de Cascavel, alvo de nosso REPÚDIO E INDIGNAÇÃO, por desobedecer, frontalmente, regras para a conservação de bem público, segurança das pessoas ali presentes e ameaças a pessoas que zelavam pelo autódromo.

– Consideramos que as referidas práticas abusivas fazem retroceder a implementação de melhorias que o Poder Público, com o apoio do ACC e da sociedade organizada, vêm fazendo no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel, pois além de transformar a referida praça em palco de baderna generalizada, é motivo de depredação ao patrimônio público, insegurança dos presentes e, consequentemente, desvaloriza um dos cartões postais mais valiosos de nossa cidade, pois elevou nossa cidade de Cascavel a um patamar internacionalmente reconhecido pelo autódromo aqui instalado.

– Assim, viemos a público manifestar TOTAL REPÚBIO e INDIGNAÇÃO ao Promotor e alguns participantes do evento acima descrito, ao mesmo tempo que viemos prestar APOIO E SOLIDARIEDADE ao Diretor do ACC ORLEI PEREIRA DA SILVA e ao funcionário público ANDERSON ALBERTO OST, que no exercício de suas funções foram alvos de declarações ameaçadoras proferidas no dia do evento e nas redes sociais, por estarem preservando um bem público, Autódromo Zilmar Beux de Cascavel”.

Automóvel Clube De Cascavel

Edson Luiz Massaro

PRESIDENTE