Anna Luiza

BANDEIRADA

Fórmula Truck chega a Cascavel com Duda Conci líder da categoria F-Truck

Cascavel - A Fórmula Truck chega a Cascavel para a disputa da 4ª etapa da temporada tendo Duda Conci, paranaense de Cafelândia, como líder da categoria F-Truck (motores com bomba injetora). A prova será disputada no próximo dia 18, no Autódromo Zilmar Beux. Os ingressos já estão à venda no site da categoria, www.formulatruck.com.br. Competindo […]